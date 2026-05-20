Motocyklista pri nehode na ceste I/60 v Žiline utrpel vážne zranenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Motocyklista havaroval na výjazde z cesty I/60 smerom do Terchovej.

Autor TASR
Žilina 20. mája (TASR) - Vážne zranenia motocyklistu si vyžiadala utorková (19. 5.) popoludňajšia dopravná nehoda na ceste I/60 v Žiline. Na sociálnej sieti o tom informovala žilinská krajská polícia.

Motocyklista havaroval na výjazde z cesty I/60 smerom do Terchovej. „Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s motocyklom cez vyvýšený betónový obrubník, vyšiel na obrubník, narazil do stĺpa a následne do stromu. Vodič utrpel vážne zranenia, s ktorými bol okamžite prevezený do nemocnice,“ priblížila polícia.

Doplnila, že na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a premávka bola zastavená na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu realizácie dopravnej nehody. „V súvislosti s nárastom premávky v jarných a letných mesiacoch upozorňujeme najmä motocyklistov na dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť na cestách,“ dodala polícia.
