Motocyklista pri nehode na ceste I/60 v Žiline utrpel vážne zranenia
Autor TASR
Žilina 20. mája (TASR) - Vážne zranenia motocyklistu si vyžiadala utorková (19. 5.) popoludňajšia dopravná nehoda na ceste I/60 v Žiline. Na sociálnej sieti o tom informovala žilinská krajská polícia.
Motocyklista havaroval na výjazde z cesty I/60 smerom do Terchovej. „Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s motocyklom cez vyvýšený betónový obrubník, vyšiel na obrubník, narazil do stĺpa a následne do stromu. Vodič utrpel vážne zranenia, s ktorými bol okamžite prevezený do nemocnice,“ priblížila polícia.
Doplnila, že na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a premávka bola zastavená na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu realizácie dopravnej nehody. „V súvislosti s nárastom premávky v jarných a letných mesiacoch upozorňujeme najmä motocyklistov na dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť na cestách,“ dodala polícia.
