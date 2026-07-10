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Motorkár sa zrazil s cyklistom pri Tlmačoch
Hasiči ihneď po príchode na miesto poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc.
Autor TASR
Tlmače 10. júla (TASR) - Pri zrážke motocyklistu s cyklistom sa zranili dvaja ľudia. Nehoda sa stala vo štvrtok (9. 7.) podvečer na ceste medzi Tlmačmi a Malými Kozmálovcami v okrese Levice. Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Hasiči ihneď po príchode na miesto poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc. Po príchode záchrannej zdravotnej služby si zranené osoby prevzali do starostlivosti záchranári. Obaja účastníci nehody utrpeli zranenia, cyklista bol transportovaný vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nitre.
Hasiči ihneď po príchode na miesto poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc. Po príchode záchrannej zdravotnej služby si zranené osoby prevzali do starostlivosti záchranári. Obaja účastníci nehody utrpeli zranenia, cyklista bol transportovaný vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nitre.