Motocyklista si dal vyrobiť vlastné evidenčné číslo, hrozí mu pokuta

Trenčín 1. augusta (TASR) - Pokuta až do výšky 300 eur a zákaz šoférovania hrozí 43-ročnému Trenčanovi, ktorý jazdil na motocykli s falošným evidenčným číslom. Informovala o tom v sobotu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Muža na Harley Davidson zastavili a kontrolovali policajti na Električnej ulici v Trenčíne. "Všimli si, že evidenčné číslo na motocykli je menšie, ako sú tie štandardné. Policajtom uviedol, že číslo si dal vyrobiť, lebo to menšie sa mu páči viac," uviedla polícia s tým, že originálne evidenčné číslo mal schované v úložnom priestore motocykla.



Motocyklista teraz v správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte môže za priestupok dostať pokutu do výšky 300 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá do dvoch rokov.