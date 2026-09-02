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Motocyklista skončil po zrážke s autom pri senickom Kunove v nemocnici

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Cesta bola v stredu večer v dôsledku dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov čiastočne uzavretá.

Autor TASR
Senica 2. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu osobného auta a motocykla na ceste druhej triedy pri senickej mestskej časti Kunov. Pri nehode sa zranil vodič motocykla, ktorého previezli do nemocnice. Pre TASR to uviedla Zlatica Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

Alkohol u vodičov policajti podľa jej slov nezistili. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Cesta bola v stredu večer v dôsledku dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov čiastočne uzavretá.
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