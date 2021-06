Motocyklista unikal hliadke, vo vrecku mal podozrivú látku

Nitra 28. júna (TASR) – Pri dopravnej nehode neďaleko Nitry sa ľahko zranil vodič motocykla. Motocyklista chcel uniknúť policajnej hliadke, vo vrecku mal podozrivú látku a po vykonaných lustráciách vyšlo najavo, že je naňho vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody za predchádzajúcu trestnú činnosť. „Muž mal niekoľko právoplatných zákazov viesť motorové vozidlá a v krvi mu navyše koloval alkohol zmiešaný s drogou,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič motocykla Yamaha jazdiaci v obci Lužianky pri Nitre nereagoval na znamenie hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry na zastavenie a začal unikať smerom na krajské mesto. Na križovatke s Vinárskou ulicou odbočil vpravo, kde ho policajti predišli a zablokovali jeho jazdný pruh. „Motocyklista sa však pravdepodobne plne nevenoval vedeniu motorky, nesledoval situáciu v cestnej premávke. Išiel príliš rýchlo, pričom ľavou časťou motocykla narazil do pravej strany policajného služobného auta Volkswagen Golf. Vodič motocykla sa pri dopravnej nehode ľahko zranil a bol prevezený do nitrianskej nemocnice. K zraneniu policajtov nedošlo,“ opísala situáciu polícia.



Dychová skúška u zasahujúceho vodiča policajného služobného auta bola negatívna, 39-ročnému vodičovi motocykla bola na zistenie prítomnosti alkoholu odobratá krv. Muž policajtom dobrovoľne vydal plastový obal s obsahom neznámej zelenej sušenej rastliny, pričom vzniklo podozrenie, že ide o dávku omamnej a psychotropnej látky. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.