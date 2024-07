TRAGICKÁ SMRŤ NA MOTORKE: Motocyklista zomrel po náraze do stromu

Košice 27. júla (TASR) - Náraz do stromu v sobotu popoludní medzi košickou mestskou časťou Šaca a obcou Malá Ida neprežil 68-ročný motocyklista. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Vodič z okresu Košice-okolie viedol motocykel v smere od obce Malá Ida, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel z cesty a narazil do stromu.



"Žiaľ, pri dopravnej nehode vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy," uviedla hovorkyňa. Dodala, že bližšie okolnosti, prípadné požitie alkoholu u vodiča a príčina tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.