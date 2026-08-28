< sekcia Regióny
Motoristi môžu v Košiciach na Hlinkovej ulici využívať tri pruhy
Komplexnú rekonštrukciu mosta má zabezpečiť víťaz verejného obstarávania za 7,7 milióna eur.
Autor TASR
Košice 28. augusta (TASR) - Od piatka môžu motoristi na moste ponad železničnú trať na Hlinkovej ulici využívať tri jazdné pruhy, a to dva v smere do mesta a jeden v smere von z mesta. TASR o tom informovala Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou mesta Košice.
Ako uviedla, umožnilo to podopretie mosta, ktoré sa dokončilo v uplynulých dňoch. „Úpravou dočasného dopravného značenia a rozšírením z dvoch na tri jazdné pruhy sa zvýši plynulosť dopravy a v rannej špičke zrýchli prejazd mostom, čo ocenia motoristi aj cestujúci mestskou hromadnou dopravou,“ dodala.
Komplexnú rekonštrukciu mosta má zabezpečiť víťaz verejného obstarávania za 7,7 milióna eur. Ako doplnila, rekonštrukcia by sa mala začať po tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie preskúma skončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Práce bude mať na starosti bratislavská spoločnosť Skanska SK.
Ako uviedla, umožnilo to podopretie mosta, ktoré sa dokončilo v uplynulých dňoch. „Úpravou dočasného dopravného značenia a rozšírením z dvoch na tri jazdné pruhy sa zvýši plynulosť dopravy a v rannej špičke zrýchli prejazd mostom, čo ocenia motoristi aj cestujúci mestskou hromadnou dopravou,“ dodala.
Komplexnú rekonštrukciu mosta má zabezpečiť víťaz verejného obstarávania za 7,7 milióna eur. Ako doplnila, rekonštrukcia by sa mala začať po tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie preskúma skončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Práce bude mať na starosti bratislavská spoločnosť Skanska SK.