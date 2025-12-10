< sekcia Regióny
Motoristi sa dočkajú prvého plnohodnotného štvorpruhu na časti D1
Najbližší víkend, ak to počasie umožní, sa uskutoční posledná tohtoročná uzávera D1 pri Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje využiť posledné tohtoročné dni na práce na rozšírení a modernizácii diaľnice D1 pri Bratislave. Od budúceho týždňa sa prvýkrát motoristi v smere na Trnavu dočkajú plnohodnotného štvorpruhu na necelom dvojkilometrovom úseku D1. Ako v stredu informovali z mediálnej komunikácie NDS, zároveň dokončia práce na moste, ktorý spája Chorvátsky Grob a starú Seneckú cestu. Práce si však vyžiadajú poslednú tohtoročnú jednosmernú uzáveru D1 pri hlavnom meste.
Najbližší víkend, ak to počasie umožní, sa uskutoční posledná tohtoročná uzávera D1 pri Bratislave. Tentokrát sa diaľnica uzavrie v smere na Trnavu od piatkového (12. 12.) do nedeľného (14. 12.) večera. „Tohtoročný december ukazuje, akú vysokú prioritu má čo najskoršie dokončenie križovatky D1/D4. Chceme tento rok stihnúť maximum prác a verím, že nám počasie vyjde v ústrety,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Posledná uzávera tohto roka podľa diaľničiarov prinesie motoristom v regióne významné zmeny k lepšiemu. Na úseku od križovatky Bratislava - východ (km 16,5) až po križovatku Bernolákovo bude prvýkrát motoristom k dispozícii plnohodnotný diaľničný štvorpruh. Zároveň uzávera umožní dokončiť práce na moste nad D1, ktorý spája Chorvátsky Grob a starú Seneckú cestu. Nový most po odovzdaní do užívania ušetrí čas nielen obyvateľom Chorvátskeho Grobu, ale zjednoduší dopravu aj v okolitých obciach.
Uzávera je plánovaná od 22.00 h v piatok a potrvá až do nedeľného večera. Uzavretý bude úsek od bratislavských Zlatých Pieskov po križovatku Bernolákovo. Motoristi cestujúci z Bratislavy budú mať možnosť zísť na Zlatých pieskoch, využiť takzvanú starú Seneckú cestu a v križovatke Bernolákovo sa vrátiť na D1. V smere na Bratislavu sa nič nemení, doprava ostáva v súčasnom režime.
Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Dokončenie plnohodnotnej diaľnice, komplexné prepojenie D1 s obchvatom Bratislavy zásadne napomôže dopravnej situácii v hlavnom meste.
Najbližší víkend, ak to počasie umožní, sa uskutoční posledná tohtoročná uzávera D1 pri Bratislave. Tentokrát sa diaľnica uzavrie v smere na Trnavu od piatkového (12. 12.) do nedeľného (14. 12.) večera. „Tohtoročný december ukazuje, akú vysokú prioritu má čo najskoršie dokončenie križovatky D1/D4. Chceme tento rok stihnúť maximum prác a verím, že nám počasie vyjde v ústrety,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Posledná uzávera tohto roka podľa diaľničiarov prinesie motoristom v regióne významné zmeny k lepšiemu. Na úseku od križovatky Bratislava - východ (km 16,5) až po križovatku Bernolákovo bude prvýkrát motoristom k dispozícii plnohodnotný diaľničný štvorpruh. Zároveň uzávera umožní dokončiť práce na moste nad D1, ktorý spája Chorvátsky Grob a starú Seneckú cestu. Nový most po odovzdaní do užívania ušetrí čas nielen obyvateľom Chorvátskeho Grobu, ale zjednoduší dopravu aj v okolitých obciach.
Uzávera je plánovaná od 22.00 h v piatok a potrvá až do nedeľného večera. Uzavretý bude úsek od bratislavských Zlatých Pieskov po križovatku Bernolákovo. Motoristi cestujúci z Bratislavy budú mať možnosť zísť na Zlatých pieskoch, využiť takzvanú starú Seneckú cestu a v križovatke Bernolákovo sa vrátiť na D1. V smere na Bratislavu sa nič nemení, doprava ostáva v súčasnom režime.
Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Dokončenie plnohodnotnej diaľnice, komplexné prepojenie D1 s obchvatom Bratislavy zásadne napomôže dopravnej situácii v hlavnom meste.