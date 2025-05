Rezort dopravy: Ďalšia vetva na križovatke D1/D4 je už sprístupnená

Bratislava 13. mája (TASR) - Motoristi už majú k dispozícii ďalšiu vetvu na križovatke D1/D4. Prostredníctvom nového dopravného riešenia sa môžu napojiť z D1 v smere od Zlatých Pieskov priamo na obchvat D4. V utorok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.



Nová vetva Bratislava - Jarovce zjednoduší podľa MD život najmä obyvateľom východnej časti hlavného mesta, keďže sa budú môcť komfortnejšie napojiť na obchvat Bratislavy. Aktuálne totiž pri ceste zo severovýchodnej časti Bratislavy v smere na západ mesta, Rakúsko či Maďarsko prechádzali vodiči najčastejšie centrom mesta. Táto vetva má zvýšiť komfort stovkám motoristov denne, ktorí dochádzajú do práce z východného konca Bratislavy do západnej časti mesta.



„Rovnako sa vďaka novej vetve zjednoduší aj napojenie zo severovýchodnej časti Bratislavy cez D1 na D4 v smere na Dunajskú Stredu a ďalej na juh Slovenska po rýchlostnej ceste R7. Nová vetva zároveň napomôže aj cestujúcim z bratislavského letiska v smere na západ mesta, ktorí doteraz využívali cestu cez mesto,“ spresnil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Nové dopravné riešenie nadväzuje na predchádzajúce investície do odklonu dopravy z hlavného mesta. Rezort dopravy pripomenul, že pred niekoľkými mesiacmi boli odovzdané do užívania nové vetvy križovatky z D1 v smere na Raču či z D4 na D1 v smere na Trnavu. Tento rok umožnil v marci tohto roka odkloniť nákladnú tranzitnú dopravu z bratislavského Prístavného mosta.



„Pracujeme aj na vetve z Trnavy na Jarovce. Vetva umožní odkloniť nákladnú tranzitnú dopravu cez mesto aj v opačnom smere, čo v praxi znamená odklon ďalších stoviek nákladných vozidiel z Bratislavy,“ priblížil generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček.



MD dodalo, že križovatka D1/D4 je kľúčovým krokom pre odbremenenie hlavného mesta od tranzitnej dopravy. Bratislavská D1 sa po kompletnom otvorení križovatky podľa predpokladov NDS odľahčí o niekoľko tisíc vozidiel denne.