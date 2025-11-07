< sekcia Regióny
Motoristov v centre Košíc čakajú v sobotu obmedzenia
Policajti na zabezpečenie nerušeného priebehu uzavrú celú Alžbetinu ulicu, ako aj Moyzesovu ulicu, a to od križovatky s ulicou Prof. Jána Kňazovického až po Hviezdoslavovu.
Autor TASR
Košice 7. novembra (TASR) - Viaceré dopravné obmedzenia v centre Košíc prinesie sobotňajšie (8. 11.) Jubilejné stretnutie mladých. Ako pre TASR potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová, potrvajú v sobotu od 12.00 h do polnoci.
Policajti na zabezpečenie nerušeného priebehu uzavrú celú Alžbetinu ulicu, ako aj Moyzesovu ulicu, a to od križovatky s ulicou Prof. Jána Kňazovického až po Hviezdoslavovu. „Zmena organizácie dopravy v okolitých priľahlých uliciach bude označená dopravným značením, ktoré je potrebné rešpektovať. Treba rátať so zvýšeným počtom autobusov, ktoré budú odstavované v priľahlých blízkych uliciach. Zmena organizácie dopravy nastane aj na Mäsiarskej ulici, Vrátnej a Tajovského,“ uviedla s tým, že prejazd cez Moyzesovu bude umožnený len z Dominikánskeho námestia priamo na ulicu Dr. Kostlivého.
Ako pre TASR za organizátorov podujatia potvrdil Peter Ďuriš, Mäsiarska ulica bude uzavretá v úseku od Dominikánskeho námestia smerom k Alžbetinej a obmedzenia sa dotknú aj západnej strany Hlavnej ulice v úseku od budovy Národného divadla po križovanie s Vrátnou.
Polícia apeluje na všetkých účastníkov podujatia, ale aj širokú verejnosť, aby rešpektovali pokyny organizátorov aj policajtov, ktorí budú na mieste monitorovať situáciu v cestnej premávke, a riadili sa dopravným značením.
Program podujatia, ktorý je spojený aj so životným jubileom arcibiskupa Bernarda Bobera, sa začne o 17.00 h v Dóme sv. Alžbety svätou omšou. Pokračovať bude koncertmi pred katedrálou na Alžbetinej ulici. Organizátori očakávajú tisíce návštevníkov.
Policajti na zabezpečenie nerušeného priebehu uzavrú celú Alžbetinu ulicu, ako aj Moyzesovu ulicu, a to od križovatky s ulicou Prof. Jána Kňazovického až po Hviezdoslavovu. „Zmena organizácie dopravy v okolitých priľahlých uliciach bude označená dopravným značením, ktoré je potrebné rešpektovať. Treba rátať so zvýšeným počtom autobusov, ktoré budú odstavované v priľahlých blízkych uliciach. Zmena organizácie dopravy nastane aj na Mäsiarskej ulici, Vrátnej a Tajovského,“ uviedla s tým, že prejazd cez Moyzesovu bude umožnený len z Dominikánskeho námestia priamo na ulicu Dr. Kostlivého.
Ako pre TASR za organizátorov podujatia potvrdil Peter Ďuriš, Mäsiarska ulica bude uzavretá v úseku od Dominikánskeho námestia smerom k Alžbetinej a obmedzenia sa dotknú aj západnej strany Hlavnej ulice v úseku od budovy Národného divadla po križovanie s Vrátnou.
Polícia apeluje na všetkých účastníkov podujatia, ale aj širokú verejnosť, aby rešpektovali pokyny organizátorov aj policajtov, ktorí budú na mieste monitorovať situáciu v cestnej premávke, a riadili sa dopravným značením.
Program podujatia, ktorý je spojený aj so životným jubileom arcibiskupa Bernarda Bobera, sa začne o 17.00 h v Dóme sv. Alžbety svätou omšou. Pokračovať bude koncertmi pred katedrálou na Alžbetinej ulici. Organizátori očakávajú tisíce návštevníkov.