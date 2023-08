JAZDA NA ZADNOM KOLESE HO STÁLA ŽIVOT: Na R1 zahynul 32-ročný motorkár

Trnava 1. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje pondelkovú (31.7.) dopravnú nehodu na R1, ktorá si v podvečerných hodinách vyžiadala život 32-ročného motorkára. Podľa kamerových záznamov jazdil na motorke Kawasaki smerom do Trnavy krátko pred pádom v rýchlom jazdnom pruhu len na zadnom kolese. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.



"Približne 1,5 kilometra pred vjazdom do mesta nezvládol riadenie a z doposiaľ nezistených príčin spadol na zem a narazil do pravých zvodidiel. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol," uviedla. Polícia vedie vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. "Presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. To, či mohol byť vodič pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať znaleckým skúmaním," doplnila Antalová.



Polícia upozorňuje, že motocyklisti sú jednými z najzraniteľnejších účastníkov premávky, preto by nemali preceňovať svoje schopnosti. Bezpečnostné prvky ako prilba či vhodný odev znižujú riziko zranenia pri páde, no v niektorých prípadoch život zachrániť nedokážu. "Je potrebné si dávať pozor a zbytočne neriskovať," uviedla hovorkyňa.