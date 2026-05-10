Nedela 10. máj 2026
Motorkár skončil po nehode pri obci Vernár v nemocnici

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Vernár 10. mája (TASR) - Motorkár z Maďarska skončil po nehode pri obci Vernár v okrese Poprad v nemocnici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala v nedeľu v popoludňajších hodinách na ceste I/66.

Polícia uviedla, že 20-ročný motorkár sa po nehode sťažoval na bolesť nohy. „Na mieste mu bola poskytnutá pomoc a následne bol posádkou rýchlej zdravotnej pomoci prevezený na ošetrenie do Nemocnice Poprad. Je mimo ohrozenia života a dychová skúška na alkohol bola negatívna,“ dodáva polícia.

V tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy, prispôsobili jazdu svojim schopnostiam a stavu vozovky a jazdili maximálne opatrne.
