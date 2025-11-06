< sekcia Regióny
MOTORKÁR SKONČIL V NEMOCNICI: Bratislavská polícia vyšetruje nehodu
Dychové skúšky u oboch vodičov dopadli s negatívnym výsledkom.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje štvrtkovú dopravnú nehodu motocykla a osobného auta v mestskej časti Ružinov. Po nehode museli záchranári vodiča motorky previezť do nemocnice s poranením nohy. V nemocnici skončila aj jeho spolujazdkyňa. Doprava je na križovatke ulíc Svätoplukova a Koceľova obmedzená. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Dychové skúšky u oboch vodičov dopadli s negatívnym výsledkom. V uvedenom úseku je premávka obmedzená do jedného jazdného pruhu. Vodičov preto vyzývame, aby pri prejazde daným úsekom zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny polície, prípadne na prejazd využili alternatívne trasy,“ napísali policajti.
