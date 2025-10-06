Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Motorkár zastal, no opitý vodič auta nie: Pri Sabinove došlo k zrážke

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Opitý vodič skončil po zadržaní v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Stará Ľubovňa 6. októbra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 63-ročného muža z okresu Sabinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v sobotu (4. 10.) popoludní viedol osobné vozidlo v smere od obce Čirč, pričom pred ním jazdil motocykel, ktorý viedol 22-ročný muž.

„Na križovatke motocyklista zastavil, no vodič osobného auta nie, došlo k zrážke. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila oboch účastníkov kontrole, v prípade 63-ročného muža bola zistená prítomnosť alkoholu v hodnote takmer jeden a pol promile. Opitý vodič skončil po zadržaní v cele policajného zaistenia. Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni,“ povedala Ligdayová.

Ako doplnila, zákon pri tomto trestnom čine stanovuje trest odňatia slobody na dva až päť rokov.
