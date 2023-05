Motorkári absolvovali 3500 kilometrov po stopách sv. Cyrila a Metoda

Nitra 13. mája (TASR) - Motorkári z Nitrianskej diecézy sa po 11 dňoch putovania po stopách sv. Cyrila a Metoda vrátili späť do Nitry. Na Nitrianskom hrade ich privítal nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý si ako pamiatku z prvej motoverzie Cyrilo-metodskej cesty prevzal od motorkárov ikonu sv. Cyrila a Metoda, informovalo Biskupstvo Nitra.



Účastníci motopúte prešli 3500 kilometrov cez územie Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Albánska, Severného Macedónska, Srbska a Grécka. K pamätníku sv. Cyrila a Metoda v maďarskom Zalavári – Blatnohrade, úzko spojenom s pôsobením kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa v Panónii, ale aj prítomnosťou sv. Cyrila a Metoda, položili veniec z Nitry. Navštívili Medžugorie, Ochrid, v gréckom Solúne, rodisku sv. Cyrila a Metoda, sa zúčastnili na valnom zhromaždení Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.



Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, uznaná a certifikovaná aj Radou Európy, vytvára sieť pútnických trás cez krajiny a lokality so živým slovanským kultom, slovanskými kultúrami a pamiatkami spojenými s cyrilo-metodským duchovným a kultúrnym dedičstvom. Tieto trasy sa stále rozširujú a z centier dávnej Veľkej Moravy na území Slovenska a Česka sa po nich možno dostať až do Solúnu a Ríma. Absolvovať sa dajú pešo, na bicykli, autom, autobusom, vlakom, lietadlom, ale aj na motorkách.



Iniciatíva účastníkov motopúte umožňuje aj dnešnému modernému človeku na Slovensku poznať svoje najstaršie dejiny a zmysluplne využívať možnosti a čas v záujme posilňovania kresťanskej viery a národného povedomia, cestovať a putovať aj na motorkách po miestach spojených s cyrilo-metodským kultom na Slovensku i v Európe, skonštatovalo Biskupstvo Nitra.