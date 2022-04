Motorkári darovali krv v levočskej nemocnici

Levoča 14. apríla (TASR) - Motorkári z levočského klubu Nordic Eagles prišli vo štvrtok do miestnej nemocnice darovať krv. Primár transfúziologického oddelenia Rastislav Osif uviedol, že krv darovalo 31 z nich. „Do našich zásob tak pritieklo 15.500 mililitrov krvi, niektorí z účastníkov spoločnej akcie prišli krv darovať prvýkrát,“ uviedol.



Cieľom podujatia je podľa neho poukázať na dôležitosť darovania krvi najmä v tomto období, keď sa pre motorkárov začína sezóna. Osif upozornil, že krvi nie je nikdy dosť a v tomto smere vyzdvihol takých motorkárov, ktorí chodia krv darovať pravidelne. „V minulom roku sme sa zapojili do projektu Som tvoja krv, zachránim ti život, ktorý bol spustený aj v iných nemocniciach. Cieľom bolo poukázať na dôležitosť darovania krvi a v tomto období aj na zraniteľnosť 'prilbovaných' účastníkov cestnej premávky, ktorí sú jej neodmysliteľnou súčasťou,“ upozornil primár.



Začiatok motorkárskej sezóny je podľa prezidenta levočského motorkárskeho klubu Martina Sojáka výborná príležitosť pre darovanie krvi. „Cítime sa ako zraniteľná skupina, čo sa týka účastníkov cestnej premávky, a preto sme sa opätovne rozhodli darovať krv. Dnes sme privítali nielen členov nášho klubu, ale aj ďalších priateľov z iných klubov z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Ružomberka,“ dodáva Soják.