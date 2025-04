Motorkári, pozor: Policajti vyzývajú na obozretnosť a bezpečnosť

Bratislava 20. apríla (TASR) - Vzhľadom na priaznivé počasie pre motorkárov počas týchto dní bratislavská polícia dohliada aj na bezpečnú jazdu vodičov motocyklov v úseku Pezinskej Baby. V tejto súvislosti dáva do pozornosti viaceré rady a odporúčania. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.



Pripomínajú, že na Pezinskej Babe sú náročné zákruty a prevýšenia. „Udržujte si bezpečnú vzdialenosť od ostatných motorkárov a vozidiel a buďte pripravení na nečakané zmeny v cestnom povrchu,“ zdôraznila polícia. Odporúča brať do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla.



Polícia radí byť ohľaduplný voči ostatným účastníkom cestnej premávky a počítať s ich chybami. „Nepredchádzajte iné vozidlá sprava a nekľučkujte medzi nimi,“ podotkla. Apeluje na to, aby vodiči predchádzali len v úsekoch, kde to je dovolené a najmä bezpečné. „Aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,“ dodala.



Policajti zároveň odporúčajú používať počas jazdy upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev. Apelujú tiež na to, aby vodiči nepreceňovali svoje schopnosti a nejazdili pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok.