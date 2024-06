Motorkári priviezli do Ríma výtlačok Konštantínovho Proglasu

Nitra/Rím 5. júna (TASR) - Organizátori Národnej púte motorkárov z Nitrianskej diecézy odovzdali v Ríme preklad najstaršej slovanskej básne od sv. Konštantína Cyrila, Proglasu, do talianskeho jazyka biskupovi Viliamovi Judákovi. Výtlačok Proglasu v koženej väzbe bol symbolicky položený na oltár Baziliky Santa Maria Maggiore, informovalo Biskupstvo Nitra. Proglas odovzdajú biskupi Slovenska počas osobnej audiencie pápežovi Františkovi.



Biskup Judák bol hlavným celebrantom svätej omše, ktorú slovenskí biskupi v rámci návštevy Ad limina apostolorum v Ríme za účasti veriacich zo Slovenska slávili v Bazilike Santa Maria Maggiore. Na oltár tejto baziliky položili sv. Konštantín Cyril a sv. Metod v deviatom storočí liturgické knihy preložené do staroslovienčiny. Po ich požehnaní pápežom Hadriánom II. bola aj staroslovienčina uznaná za štvrtý liturgický jazyk.



Skupina ôsmich motorkárov z Nitrianskej diecézy združených v Občianskom združení European Route C&M vyrazila z Nitry do Ríma pred týždňom. Požehnanie na cestu im udelil nitriansky biskup. Cieľom motorkárov je propagovať Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda. V rámci Roka kresťanskej kultúry, ktorý sa slávi na Slovensku, do Ríma priviezli dôkaz o starobylosti a živosti kresťanskej kultúry Slovákov v podobe Konštantínovho Proglasu.