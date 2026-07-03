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Motorový vozeň Hanička bude v lete opäť jazdiť do Spišských Vlachov
Na spomínanej trase bude jazdiť štyrikrát denne v oboch smeroch.
Autor TASR
Spišské Podhradie 3. júla (TASR) - Motorový vozeň Hanička sa aj tento rok vracia na svoju tradičnú trasu, aby spájal históriu so súčasnosťou na Spiši. Milovníci železničnej nostalgie a turisti tak môžu od soboty (4. 7.) vláčik využiť na trase medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. Informoval o tom primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.
Na spomínanej trase bude jazdiť štyrikrát denne v oboch smeroch. „Projekt ožíva v rámci ďalšej úspešnej sezóny, tentokrát s cieľom priblížiť návštevníkom nielen majestátny Spišský hrad, ale aj všetky vzácne pamiatky Spišského Podhradia a jeho širšieho okolia,“ uviedol primátor.
Hanička bude v prevádzke počas celých letných prázdnin až do 30. augusta. Kapusta upozornil, že je ideálnou vstupnou bránou k objavovaniu histórie Spišskej Kapituly, sakrálnych pamiatok či prírodných krás regiónu. „Predstavuje skvelé spestrenie pre rodinné výlety, cykloturistov aj nadšencov dopravy,“ uzavrel.
Na spomínanej trase bude jazdiť štyrikrát denne v oboch smeroch. „Projekt ožíva v rámci ďalšej úspešnej sezóny, tentokrát s cieľom priblížiť návštevníkom nielen majestátny Spišský hrad, ale aj všetky vzácne pamiatky Spišského Podhradia a jeho širšieho okolia,“ uviedol primátor.
Hanička bude v prevádzke počas celých letných prázdnin až do 30. augusta. Kapusta upozornil, že je ideálnou vstupnou bránou k objavovaniu histórie Spišskej Kapituly, sakrálnych pamiatok či prírodných krás regiónu. „Predstavuje skvelé spestrenie pre rodinné výlety, cykloturistov aj nadšencov dopravy,“ uzavrel.