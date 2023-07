Motozraz na Zemplínskej šírave pre nárast nákladov zrušili

Michalovce 12. júla (TASR) - Motozraz na Zemplínskej šírave sa tento rok neuskutoční. Dôvodom zrušenia tohto podujatia je najmä enormný nárast nákladov. Pre TASR to uviedol jeden z organizátorov Michal Tvrdý.



Jubilejný 20. ročník bol naplánovaný na 17. až 20. augusta. Motozraz sa na Zemplínskej šírave konal od roku 2001 nepretržite, vynímajúc obdobie pandémie nového koronavírusu. "Od roku 2019 sa všetko enormne predražilo. Náklady nám postupne stúpli o 35 až 40 percent," povedal s tým, že sa to dotklo programu, prenájmu priestorov, pódia ozvučenia, dopravy a podobne. "Budovali sme to na zelenej lúke, kde bolo treba zabezpečiť aj elektrické rozvody, vodu, revízie. Jednoducho kompletne všetko," dodal.



Ako organizátori informujú na svojej webovej stránke, pre tento ročník sa im nepodarilo získať strategického partnera, bez ktorého podľa nich nie je možné zabezpečiť tri dni bohatého programu. "Rokovania s takýmito partnermi prebiehali už dlhší čas, ale po viacerých stretnutiach a mnohých týždňoch príprav sa nám nepodarilo partnera získať. Ďalším dôvodom je minimálna podpora tohto podujatia zo strany subjektov v zemplínskom regióne," uvádzajú. Podľa nich hrozilo, že zvýšené náklady nebudú schopní pokryť.



Do budúcna zároveň pokračujú v hľadaní partnera. "Netajíme sa ani tým, že intenzívne hľadáme novú lokalitu, nové, lepšie podmienky. Urobíme všetko pre to, aby tradícia veľkých medzinárodných motozrazov pokračovala aj v budúcnosti," dodávajú organizátori.



Podľa Tvrdého sa na podujatí v uplynulých rokoch zúčastňovalo 3000 až 4000 motorkárov a do 3000 divákov.