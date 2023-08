Motozraz na Zemplínskej šírave tento rok nahradilo podobné podujatie

Michalovce 18. augusta (TASR) - Na Zemplínskej šírave sa v piatok a sobotu (19. 8.) stretnú motorkári. Napriek tomu, že sa nekoná tradičný motozraz, iní organizátori tu pripravili zraz motorkárov. Pre TASR to za organizátorov uviedol Róbert Hercik.



"Motozraz sa zrušil, no my sme si povedali, že to tak nemôže zostať a musí tu byť takáto akcia, tak sme ju zorganizovali," povedal Hercik. V stredisku Slnečný Lúč/Hôrka sú tak pripravené rôzne atrakcie, súťaže, kaskadérske kúsky a vystúpia aj skupiny ako Polemic, Helenine oči, Komajota, BijouTerrier, Hrdza a ďalší. Chýbať nebude ani posväcovanie motoriek či prejazd centrom Michaloviec a spanilá jazda okolo Zemplínskej šíravy.



Tradičný motozraz na Zemplínskej šírave mal byť od 17. do 20. augusta. Jubilejný 20. ročník však napokon zrušili pre enormný nárast nákladov. Ako za jeho organizátorov pre TASR povedal Michal Tvrdý, na tomto podujatí sa v uplynulých rokoch zúčastňovalo 3000 až 4000 motorkárov a do 3000 divákov.