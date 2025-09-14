< sekcia Regióny
Motto Národnej púte je Sedembolestná Panna Mária - pútnička nádeje
Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márii je na Slovensku najviac zviazaná práve so Šaštínom-Strážami, kde sa nachádza jej milostivá socha z roku 1564.
Šaštín-Stráže 14. septembra (TASR) - Tradičná Národná púť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa ponesie v duchu motta Sedembolestná Panna Mária - pútnička nádeje. V termíne od nedele do utorka (16. 9.) prinesie návštevníkom duchovný program, modlitby, adorácie, sväté omše či kultúrny program. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, púť poskytne priestor na osobné rozjímanie, duchovnú obnovu a možnosť prijatia individuálneho požehnania počas adorácie. Sviatosť pokánia sa bude vysluhovať v priebehu celého podujatia. Slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začne v pondelok (15. 9.) o 10.30 h, bude celebrovať spišský biskup František Trstenský.
Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márii je na Slovensku najviac zviazaná práve so Šaštínom-Strážami, kde sa nachádza jej milostivá socha z roku 1564. Svätá stolica vyhlásila Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska dekrétom z 22. apríla 1927. Baziliku v Šaštíne-Strážach spravuje rehoľa pavlínov.
