Mottom festivalu Vertikála východného vetra je Odvaha & otvorené srdce
Sobota (6. 9.) bude patriť Šepotu domov na Námestí sv. Mikuláša.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 3. septembra (TASR) - Mottom piateho ročníka Festivalu Vertikála východného vetra, ktorý sa v piatok (5. 9.) začína v Starej Ľubovni, je Odvaha & otvorené srdce. Program vzdelávacieho podujatia je koncipovaný tak, aby oslovil všetky vekové kategórie. Informovala o tom vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na tamojšom mestskom úrade Eva Kollárová.
„Program odštartuje v Dome kultúry vernisážou výstavy Deportácie za účasti autorky Anny Nagyovej a odborného garanta Petra Borzu. Na piatkový večer je pripravená aj divadelná monodráma Mengeleho dievča v podaní Divadla Ramagu. Prinesie skutočný príbeh mladej ženy, ktorá prežila štyri koncentračné tábory. Bola jednou z väzenkýň v Auschwitz-Birkenau, ktorá sa musela podrobiť pseudolekárskym pokusom. Oceňované divadelné dielo vzniklo na základe rovnomennej literárnej predlohy,“ priblížila Kollárová.
Sobota (6. 9.) bude patriť Šepotu domov na Námestí sv. Mikuláša. Komentovaná prechádzka po stopách židovských susedov bude v réžii študentov miestnych stredných škôl a ich pedagógov. V nedeľu (7. 9.) sa bude konať tradičný „Trek pre Vertikálu východného vetra“ na trase Stará Ľubovňa - Malý Lipník - Sulín - Doštená - Skalná - Mníšek nad Popradom. Program vyvrcholí v pondelok (8. 9.), na kedy sú naplánované v Kine Tatra besedy so študentmi stredných škôl a seniormi. „Príbehy pána Kocúna a rodiny Imrichovej, obyčajných ľudí zo Starej Ľubovne a okolia, ktorí sa v čase vojny rozhodli riskovať svoje životy, porozprávajú Zuzana Šidlovská, Krištof Dudzik a František Bondra. Intímny koncert výnimočnej speváčky, klaviristky a skladateľky Karin Sarkisjan v Galérii Provinčný dom dá v pondelok podvečer bodku za festivalom,“ doplnila Kollárová.
Záštitu nad podujatím prevzal spišský diecézny biskup František Trstenský spolu s biskupom Východného dištriktu ECAV Petrom Mihočom a arcibiskupom prešovskej archieparchie vladykom Jonášom. Festival finančne podporili mesto Stará Ľubovňa a Ľubovnianske múzeum. Organizuje ho občianske združenie Vertikála východného vetra, ktoré sa zameriava na pripomínanie histórie a pamiatku obetí holokaustu.
