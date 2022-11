Mottom tohtoročnej Trnavskej novény je výzva Vy všetci ste bratia

Trnava 14. novembra (TASR) - Bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský bude v pondelok hlavným celebrantom omše v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, kde sa od soboty (12. 11.) koná tohtoročná Trnavská novéna. Mottom deväťdňového cirkevného sviatku 2022 je výzva z Evanjelia podľa sv. Matúša Vy všetci ste bratia. Už tradične bol v úvode na hlavný oltár baziliky prenesený zázračný obraz Trnavskej Panny Márie, ktorý mal v minulosti Trnavu zachrániť pred viacerými tragédiami.



Do pondelka 21. novembra bude novéna pokračovať spolu štyrmi desiatkami omší, ktoré sa konajú denne o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h. Kazateľmi hlavných podvečerných bohoslužieb sú osobnosti súčasného cirkevného života. V nedeľu (20. 11.) dopoludnia sa uskutoční slávnostná omša, po ktorej bude nasledovať procesia s obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami mesta. Sláviť ju bude apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, témou jeho kázne bude Tragédia vojny, jej príčiny a riešenia podľa náuky katolíckej cirkvi. Záverečnú omšu novény odslúži trnavský arcibiskup Ján Orosch.



Obraz Trnavskej Panny Márie je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš. Pre trnavský chrám ho dal namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky. Novéna v trnavskej bazilike je každoročne popri duchovnej obnove aj pripomenutím mimoriadnych historických udalostí slzenia obrazu, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy bola takto Trnava zachránená pred tureckými vojskami, 21. novembra 1710 opäť po slzení obrazu prestal mesto pustošiť mor. Na pripomenutie si udalostí sa v Trnave slávi, s obmenami formy, už skoro 80 rokov deväťdňová pobožnosť.