Motýlie trofeje v batohu: Čecha chytili pri pytliačení v Tatrách

Vysoké Tatry 26. júna (TASR) - Ochranári prichytili muža pri nelegálnom odchyte chránených druhov motýľov. Stalo sa tak nedávno počas pravidelnej pochôdzky v lokalite Babky v Tatranskom národnom parku (TANAP) na území s tretím stupňom ochrany. V jeho batohu našiel strážca Správy TANAP-u tri usmrtené jedince z druhu modráčik, entomologickú sieťku a špeciálne plastové škatuľky určené na uskladnenie hmyzu. Správa TANAP-u o tom informovala na webovej stránke.



„Po prichytení a stotožnení bol muž odovzdaný do rúk privolanej policajnej hliadky, ktorá s ním spísala zápisnicu a zaistila predmety aj odchytené jedince motýľov. Keďže druhy sa nepodarilo spoľahlivo určiť na mieste, prípad bol odstúpený Slovenskej inšpekcii životného prostredia a jedince budú posúdené odborníkmi z oblasti entomológie. Následne bude určená aj ekologická škoda podľa spoločenskej hodnoty jednotlivých druhov,“ uviedla Správa TANAP-u.



Identita „previnilca“ bola potvrdená aj na základe fotografie z minulého roka, keď bol ten istý muž podozrivý z podobnej činnosti v Národnej prírodnej rezervácii Mních. Ide podľa ochranárov o občana Českej republiky, ktorý sa po konfrontácii s dôkazmi k činu priznal. Odchytom a usmrtením chránených živočíchov sa dopustil priestupku. Ak výška spôsobenej škody presiahne sumu 7000 eur, pôjde o trestný čin.



„V národnom parku nie je prípustné usmrcovať živočíchy a vytvárať si z nich trofeje. V tomto prípade páchateľ svoju činnosť ospravedlňoval vášňou a považoval sa za odborníka, pričom argumentoval povoleniami zo zahraničia. Ani vášeň by však nemala prerásť zdravé hranice. Človek, ktorý tvrdí, že miluje prírodu, by ju mal v prvom rade chrániť - nie ubližovať jej v území, ktoré má najvyššiu mieru ochrany,“ upozornil strážca Správy TANAP-u Tomáš Karas.



Správa TANAP-u dodáva, že odchyt akýchkoľvek živočíchov vrátane bezstavovcov je v našom najstaršom parku zakázaný. Najmä v územiach s vyššími stupňami ochrany, kde sa nachádza viacero chránených a ohrozených druhov, môže byť závažným zásahom do ekosystému. Modráčiky patria medzi citlivé indikátory kvality biotopov a niektoré druhy sú zaradené medzi európsky významné druhy, chránené aj smernicami Európskej únie.