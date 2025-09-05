< sekcia Regióny
Move Fest 2025 prináša súčasný tanec, nový cirkus a fyzické divadlo
Autor TASR
Košice 5. septembra (TASR) - Festival súčasného tanca, nového cirkusu a fyzického divadla Move Fest Košice sa v piatok a sobotu (6. 9.) koná v metropole východného Slovenska. Témou ôsmeho ročníka podujatia, ktoré organizuje občianske združenie PST - Priestor Súčasného Tanca, je rezonancia.
Organizátorov zaujíma, ako sa vzájomne ovplyvňujú pohyb, zvuk a architektúra - a ako tieto prepojenia vytvárajú nový zmyslový zážitok. „Každé dieťa tancuje a neskôr o to príde. Prebúdzame v sebe bytosti, ktoré by si tak rady zatancovali bez súdenia,“ uviedla choreografka a dramaturgička Katarína Rampáčková.
Dejiskom festivalu sú Tabačka Kulturfabrik, Synagóga na Zvonárskej ulici, Mestský park a ďalšie priestory Košíc. Z programu organizátori odporúčajú napríklad tanečné sólo Timei Szalontay Ako umelkyňa a tanečno-akrobatické predstavenie Ariadny Vendelovej ANAM. „Detskému divákovi ulahodí české tanečné predstavenie od spojenia Move Ostrava & FysioART Divoké husy, súčasťou ktorého je aj rodinný workshop. Dospelému divákovi je odporúčané emóciami nabité predstavenie Camille performerky Lívie MM Balážovej,“ uviedlo občianske združenie.
Návštevníci sa môžu do programu festivalu zapojiť aj ako tvorivý kolektív počas workshopu Telom cítiť mesto, ktorý povedie dramaturgička festivalu Katarína Rampáčková. Festival podľa organizátorov nevynechá divákmi obľúbený formát Danceoke či premietanie krátkych tanečných filmov a prvýkrát predstaví formát pouličného sci-fi performance s názvom Human od lokálneho zoskupenia PORT.
Move Fest vznikol v roku 2018 ako sesterské podujatie ostravského festivalu Move Ostrava. „Vyniká žánrovou pestrosťou aj tým, že predstavenia prináša nielen do divadelných, ale aj netradičných priestorov mesta - od kultúrnych hál cez synagógu až po verejné priestranstvá. Tanec tu funguje ako komunikačný most medzi interpretmi a divákmi,“ priblížilo združenie PST - Priestor Súčasného Tanca.
Organizátori informovali, že po strate hlavného partnera, Fondu na podporu umenia, sa obrátili na verejnosť a súkromný sektor, a vďaka zbierke a podpore partnerov sa tohtoročný festival podarilo zorganizovať, hoci v skromnejšej podobe.
