Movember je pre zvolenských odborníkov aj pripomienkou prevencie
Rakovina prostaty je na Slovensku jednou z najčastejších diagnóz u mužov - ročne ju lekári odhalia približne u 2000 pacientov a 600 mužov na ňu zomiera.
Autor TASR
Zvolen 12. novembra (TASR) - Iniciatívu Movember, ktorá upriamuje pozornosť na zdravie mužov, prevenciu a včasnú diagnostiku rakoviny prostaty, si pripomínajú aj vo zvolenskej nemocnici. Pre tunajších odborníkov starajúcich sa o týchto pacientov je symbolickou pripomienkou prevencie a zároveň motiváciou pokračovať v práci, ktorá má priamy dosah na životy pacientov. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú zvolenská nemocnica patrí.
Rakovina prostaty je na Slovensku jednou z najčastejších diagnóz u mužov - ročne ju lekári odhalia približne u 2000 pacientov a 600 mužov na ňu zomiera. Napriek týmto číslam len malé percento mužov absolvuje preventívne urologické prehliadky.
„Včasné štádium rakoviny prostaty je často bezpríznakové a býva diagnostikované náhodne pri preventívnom vyšetrení. Prvé príznaky sa objavujú až vtedy, keď už prostata tlačí na močový mechúr,“ uviedla zvolenská onkologička Petronela Lalíková a pripomína, že aj keď sa pacient cíti zdravý, po štyridsiatke by mal absolvovať preventívne vyšetrenie u urológa. Muži s výskytom ochorenia v rodine by mali začať ešte skôr.
Vo zvolenskej nemocnici sa o týchto mužských pacientov stará nielen onkológ, ale aj tím zdravotníkov z oddelenia prípravy cytostatík, ktorí denne pripravujú lieky pre desiatky onkologických pacientov. Tie pripravujú pre každého pacienta individuálne, a to aj s ohľadom na diagnózu, vek pacienta a jeho celkový zdravotný stav.
Príprava cytostatík patrí medzi najnáročnejšie procesy v nemocničnej farmácii. Vyžaduje si špeciálne vzdelanie, precíznosť a vysokú mieru zodpovednosti. Farmaceut z oddelenia prípravy cytostatík Michal Onofrej priblížil, že cytostatiká sa pripravujú v špeciálne vybavených priestoroch s prísne dodržiavanými hygienickými a bezpečnostnými pravidlami.
„Naše pracovisko je síce tak trochu v zákulisí, ale pripravujeme lieky, ktoré pacientom dávajú nádej a zachraňujú životy. Každý liek, ktorý pripravíme, má svoj konkrétny príbeh a konkrétneho pacienta,“ podotkol Onofrej. Väčšina cytostatík sa podáva formou infúzií, ktoré následne putujú na onkologický stacionár. Moderná liečba však zahŕňa aj tabletové formy, ktoré pacienti môžu užívať v domácom prostredí, často ako pokračovanie infúznej terapie.
