Ružinov: Možná škodlivosť podzemných vôd v okolí Istrochemu je problém

Bratislava 10. júla (TASR) – Bratislavská mestská časť Ružinov považuje potenciálnu škodlivosť podzemných vôd v okolí areálu spoločnosti Istrochem za závažný problém. Verí, že kompetentné orgány sa ním začnú bezodkladne zaoberať, pretože iniciatívu podľa samosprávy doteraz vyvíjajú len aktivisti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.



Ružinov podotýka, že problém sa netýka pitnej vody z verejného vodovodu. "Podozrenia sa týkajú vody z vlastných vrtov a studní, ktorú niektorí obyvatelia používajú napríklad v záhradách," podotkla Tóthová. Mestská časť však zatiaľ nedostala žiadne oficiálne informácie o znečistení podzemných vôd v okolí areálu Istrochem. Po zverejnení prvej správy o probléme kontaktoval ružinovský starosta Martin Chren ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) so žiadosťou o stretnutie. "Zároveň ponúkol na využitie ružinovské pozemky na území Trnávky pre prípadnú potrebu vykonania prieskumných vrtov. Žiaľ, štátne organy zatiaľ nepostúpili ďalej, a zatiaľ nemáme ani termín stretnutia," spresnila hovorkyňa.



Mimoparlamentná strana Spolu vo štvrtok (9. 7.) informovala, že prítomnosť pesticídov mnohonásobne prekračuje limity v studniach v okolí areálu bratislavskej spoločnosti Istrochem. V tejto súvislosti preto podáva trestné oznámenie. Vodu zo studní neodporúča používať obyvateľom bratislavských mestských častí Nové Mesto a Ružinov. Strana si dala vypracovať rozbor vody, ktorú odobrala zo studne v obytnej zóne v Mierovej kolónii v Bratislave. Rozbor potvrdil prekročenie úrovne pesticídov až 199-násobne. Vo vode bolo spolu identifikovaných 32 druhov pesticídov. Pri štrnástich z nich bol podľa strany prekročený zákonom povolený limit. Strana prednedávnom zverejnila výsledky utajovaného prieskumu o kontaminácii vody a pôdy organickými aj anorganickými látkami v areáli spoločnosti Istrochem v Bratislave.



Minister životného prostredia Budaj so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom v lokalite Istrochemu začali kontrolu dodržiavania odpadovej legislatívy, ktorej cieľom je odhaliť, či nedochádza k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcich ekologických záťaží.