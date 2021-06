Možné nalietavanie vrán na ľudí je prechodný jav v období hniezdenia

Bratislava 12. júna (TASR) – Nalietavanie vrán na ľudí, psov či mačky je prechodný stav, ktorý je možné pozorovať každoročne v období hniezdenia. Vrany takto ukazujú teritoriálne správanie v snahe ochrániť svoje potomstvo. Konštatuje to bratislavská Petržalka na margo viacerých podnetov obyvateľov, ktorí sa v poslednom čase sťažovali na hlučné a agresívne správanie tohto živočícha. Pripomína tiež, že vrana popolavá je zákonom chránená.



„Vzhľadom na fakt, že v priebehu sezóny dokáže vrana zahniezdiť a vyviesť až dve znášky mláďat, problematické správanie sa môže objavovať v kolísajúcej intenzite až do konca júna, výnimočne do polovice júla. Nálety však zväčša skončia hneď po tom, ako začnú mláďatá lietať samé,“ približuje Veronika Berner Ďurinová z oddelenia životného prostredia miestneho úradu.



Mestská časť zároveň žiada obyvateľov aspoň o čiastočné pochopenie ich správania. Pripomína, že z ich strany nejde o bezúčelnú agresivitu, ale o „poslednú zúfalú možnosť“ v snahe ochrániť svoje potomstvo, ktoré sa v tej chvíli pravdepodobne nachádza niekde na zemi schované v zeleni, neschopné letu. Bežne sa totiž stáva, že prvý let mladej vrany sa skončí neúspechom. Mláďa sa následne nevie dostať naspäť do hniezda, preto ho rodič dokrmuje na zemi. Zväčša však ide o náznaky útokov, ktoré sa v krajnom prípade končia dotykom s ľuďmi.



Samospráva tiež obyvateľom odkazuje, že ak im prekáža takéto správanie vrán, odporúča im obrátiť sa na správcu vášho bytu s požiadavkou na zabezpečenie strechy proti ich nalietavaniu. Pripomína im ale, že vrana aj havran sú v zmysle vyhlášky o ochrane prírody a krajiny chránenými živočíchmi. V žiadnom prípade preto nie je možné ničiť ich hniezda, násady vajec alebo zabíjať jedincov tohto druhu.