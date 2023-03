Bratislava: Možné zmeny na stanici Nivy by mali dbať na cestujúcich

Bratislava 2. marca (TASR) - Mesto Bratislava považuje za dôležité, aby prípadné zmeny na autobusovej stanici Nivy boli v prospech cestujúcich. Magistrát tak pre TASR reagoval na úvahy presmerovať niektoré linky prímestskej autobusovej dopravy na iné zastávky v rámci hlavného mesta.



"Autobusová stanica Nivy je súkromnou investíciou. Prípadné rozšírenie využívania zastávok nachádzajúcich sa v meste by automaticky neznamenalo, že by dopravca, ktorý zabezpečuje regionálnu dopravu pre kraj, prestal úplne využívať autobusovú stanicu," podotkla hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková.



Dopravca Arriva, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, podľa magistrátu už dlhšie využíva viaceré zastávky, nachádzajúce sa v meste, niektoré aj združené s mestskou hromadnou dopravou. "Či ich bude využívať viac, je predmetom rokovaní," podotkla Schmucková.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý je objednávateľom regionálnej autobusovej dopravy, pre TASR potvrdil úvahy presmerovať niektoré linky z autobusovej stanice na iné zastávky v rámci Bratislavy. Rokovali už o tom aj zástupcovia kraja, mesta, Bratislavskej integrovanej dopravy a Dopravného podniku Bratislava.



"Je to v rovine uvažovania a budú nasledovať ďalšie rokovania," informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Ako tvrdí, súvisí to aj s plánovanou júlovou reorganizáciou bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. Dopravca Arriva pre TASR uviedol, že o zavedení či zrušení zastávky na trase autobusovej linky rozhoduje BSK.



Novú autobusovú stanicu v komplexe Nivy na bratislavských Mlynských nivách otvorili koncom septembra 2021. Prevádzkuje ju dopravca Slovak Lines. K zámeru obmedzenia využívania stanice sa nevie vyjadriť, keďže nebol súčasťou úvodného rokovania. "Veríme, že v budúcnosti budeme súčasťou prípadných rokovaní a akékoľvek rozhodnutia v tomto smere neovplyvnia úroveň štandardu cestujúcich, ani samotnú prevádzkyschopnosť stanice Nivy," uviedol pre TASR dopravca.