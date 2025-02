Možno žiadať o grant z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja

Trnava 10. februára (TASR) - Organizácie môžu aj tento rok do 10. marca požiadať o grant z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja (DCTK). Podporené budú krátkodobé dobrovoľnícke programy, ktoré zapájajú mládež. Desiatim organizáciám bude zabezpečený akreditovaný tréning, finančná podpora vo výške do 500 eur, odborný mentoring a nové kontakty. TASR o tom informovala PR a projektová manažérka DCTK Katarína Boháčková.



Ide o grantový program - DOBROprogram na podporu dobrovoľníckych programov. "Cieľom programu je okrem iného umožniť organizáciám vyškoliť si vlastných koordinátorov dobrovoľníkov a zabezpečiť tak lepšie podmienky pre systematický rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji," priblížila.



O podporu sa môžu uchádzať organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi z radov mládeže, nadácie, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré svoje aktivity vykonávajú na území Trnavského kraja. Vo štvrtok 20. februára o 14.00 h sa uskutoční online informačné stretnutie pre všetkých, ktorí majú nejasnosti, chcú prekonzultovať svoj projektový zámer alebo pomôcť s vyplnením formulára.



"Prvá skúsenosť s dobrovoľníctvom často rozhoduje o tom, či sa k tejto aktivite budú vracať aj v budúcnosti, prípadne môže byť impulzom pre celoživotné zapojenie sa do komunitných aktivít. Preto je naším cieľom vytvoriť podmienky, v ktorých bude ich prvý kontakt s dobrovoľníctvom pozitívny a inšpiratívny," uviedla riaditeľka DCTK Zuzana Šujanová.