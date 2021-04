Možnosť nastúpiť do školy využili v Trenčíne všetci žiaci 1.stupňa

Trenčín 12. apríla (TASR) – Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín nastúpili v pondelok všetci žiaci prvého stupňa a 75 percent detí prišlo v pondelok do materských škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Ako dodala, krízový štáb mesta Trenčín sa na svojom rokovaní ešte 25. marca uzniesol, že žiaci prvého stupňa sa môžu vrátiť do vzdelávacieho procesu vo svojich triedach už po Veľkej noci v stredu 7. apríla. Žiaci prvého stupňa sa vrátili i do Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v individuálnej forme vyučovania okrem spevu a hry na dychové nástroje. Krízový štáb odobril aj otvorenie materských škôl.



V minulom týždni prišlo po Veľkej noci do trenčianskych základných škôl (prvý stupeň) asi 90 percent detí.