Možnosti na trávenie jarných prázdnin ponúka aj región v okolí Pienin

Stará Ľubovňa 19. februára (TASR) – Tento týždeň sa deťom na západnom Slovensku začali jarné prázdniny, možnosti na trávenie voľného času ponúka aj región na severnom Spiši a v Pieninách. „Medzi miesta ako stvorené na rodinný výlet patrí napríklad najnavštevovanejší hrad Prešovského kraja – hrad Ľubovňa. Ten bol v minulosti významným miestom stretnutí uhorských a poľských kráľov. Medzi historické zaujímavosti patrí aj to, že tu bol väznený Móric Beňovský a jeho legendárna dobrodružná cesta odštartovala práve útekom z hradného väzenia v roku 1687,“ upozornila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny Erika Šalatová.



Súčasťou Ľubovnianskeho hradu je aj skanzen pod ním, ktorý približuje život na tradičnej dedine v minulosti. Práve tam sa počas predposledného februárového víkendu bude konať podujatie „Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy“. Okrem tradičného pochovávania basy a sprievodu v maskách sa návštevníci môžu tešiť na kultúrny program, ktorý spestria vystúpenia folklórnych súborov Vrchovina, Javorina a ženská spevácka skupina Vinok. Nebude chýbať ani pečenie šišiek a ochutnávka typických zabíjačkových špecialít.



„Pre tých, ktorí namiesto aktívnej prechádzky či spoznávania histórie preferujú gastronómiu a netradičné prostredie, je tu zase Nestville Park v Hniezdnom. Hoci je známy najmä ako expozícia liehovarníctva s výrobou prvej slovenskej whisky, ponúka okrem prehliadky a degustácie aj návštevu čokoládového kráľovstva. Nedávno tam vybudovali aj remeselný pivovar Nestville Taberna, kde môžu návštevníci spoznať históriu a výrobu piva a ochutnať nefiltrované a nepasterizované poctivé pivo,“ uviedla Šalatová s tým, že v areáli je k dispozícii aj sto metrov dlhá ľadová dráha a klzisko. V Hniezdnom sa tiež nachádza jazdecký areál s dvoma stajňami zameranými na chov frízskych koní, na ktorých sa môžu návštevníci aj povoziť.



Pre tých, ktorí by jarné prázdniny radi využili na poslednú tohtoročnú lyžovačku, sa v regióne núka hneď niekoľko alternatív. Návštevníci si môžu vybrať z troch lyžiarskych stredísk. „Sezóna je vďaka priaznivým klimatickým podmienkam Spišskej Magury dlhá. V Ski Litmanová podobne ako aj Skipark Vyšné Ružbachy sú v prevádzke všetky vleky aj svahy a lyžovať sa dá aj v Ľubovnianskych kúpeľoch,“ doplnila Šalátová. Ďalšou zaujímavosťou v regióne je podľa nej aj vlakové spojenie do Poľska. Linka z Popradu cez Starú Ľubovňu až do poľskej Muszyny premáva do nedele 23. februára. Muszyna patrí medzi najvýznamnejšie kúpeľné mestá v Poľsku a práve počas najbližších dní sa ešte črtá možnosť vyskúšať si niektoré z jej priľahlých lyžiarskych stredísk.