Možnosti sociálneho bývania v Košiciach sa rozšíria

Košice 16. marca (TASR) - Mesto Košice v spolupráci s charitatívnymi organizáciami zvýši kapacity sociálneho bývania pre rodiny s maloletými deťmi. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom tohtotýždňovom rokovaní schválilo prenájom šiestich takzvaných hybridných bytov v neužívania schopnom stave pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Odobrilo aj výpožičku pozemkov a budovy na Kórejskej ulici pre Arcidiecéznu charitu Košice (ADCH). Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Šesť malometrážnych hybridných bytov vo vlastníctve mesta sa nachádza v mestských častiach Sever a Západ. Ich výmera je od 19 do 22 štvorcových metrov. Úsmev ako dar ich dostane do prenájmu na dobu 15 rokov. Na vlastné náklady ich zrekonštruuje. Následne budú prenajaté ľuďom s trvalým pobytom v Košiciach, ktorí sú ohrození stratou bývania.



"Hoci sa postupne snažíme dať všetky byty do poriadku, aj pre finančnú situáciu ich nedokážeme zrekonštruovať až tak rýchlo. Keďže chceme pomáhať sociálne odkázaným rodinám v meste, rozhodli sme sa spolupracovať s tými, ktorí to majú dobre zorganizované, disponujú starostlivým a odborne vyškoleným personálom a vedia aj zveľadiť byty," povedala viceprimátorka Lucia Gurbáľová.



Ešte tento rok by mohlo nájsť svoje bývanie aj ďalších päť až šesť rodín, a to prostredníctvom výpožičky pozemkov a budovy na Kórejskej ulici pre ADCH. Centrum voľného času v závere vlaňajška vrátilo túto nehnuteľnosť do správy mesta. Stalo sa tak po tom, ako zrušilo aj posledné dva svoje krúžky a presunulo ich do iných priestorov. Budova bola dlhodobo v nevyhovujúcom stave. ADCH by ju mala z externých zdrojov opraviť a následne tam má poskytovať sociálne služby pre matky s deťmi. "Bude to po dobu troch rokov s možnosťou dohodnúť si túto výpožičku opakovane," uvádza mesto.



Pripomína, že sa v súvislosti s príchodom automobilky Volvo zaviazalo zabezpečiť kapacity a dostupnosť vzdelávania v angličtine. V budove bývalej Základnej školy na Poľnej ulici v Košickej Novej Vsi sídli Krízové centrum pre matky s deťmi prevádzkované ADCH, ako aj Košice International School, ktorá má predpoklady na takéto vzdelávanie. "Keďže sa pre Volvo budú ďalej rozširovať, požiadali sme vedenie ADCH, aby im uvoľnila časť priestorov na Poľnej. Išlo by zhruba o toľko ľudí, koľko by mohlo nájsť svoje nové bývanie na Kórejskej ulici," dodáva.