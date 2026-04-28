< sekcia Regióny
Možnosti študentov vo Zvolene v oblasti bezpečnosti sa rozšíria
Partnerstvo medzi TUZVO a rezortom obrany bude aj o možnosti absolvovať výcvik ako súčasť štúdia.
Autor TASR
Zvolen 28. apríla (TASR) - Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podpísali Memorandum o spolupráci. Rozširuje možnosti pri príprave študentov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. TASR o tom informovala Bianka Dúbravská z Referátu pre vonkajšie vzťahy TUZVO.
Dodala, že to súvisí s možnosťou zapájať sa do Národných obranných síl, ktoré predstavujú formu dobrovoľnej účasti na obrane štátu. Spolupráca sa však podľa nej zároveň rozširuje aj na oblasť vedy a výskumu v bezpečnostných vedách.
Partnerstvo medzi TUZVO a rezortom obrany bude aj o možnosti absolvovať výcvik ako súčasť štúdia. Súčasťou je aj zabezpečenie podmienok pre študentov zapojených do týchto aktivít, napríklad formou individuálneho študijného plánu.
Memorandum zároveň počíta so zapojením odborníkov z rezortu obrany do vzdelávacieho procesu, prednášok, školení a workshopov pre študentov a zamestnancov univerzity. Odborníci z TUZVO sa takisto budú môcť zapojiť do aktivít podľa potrieb rezortu obrany. Spolupráca zahŕňa aj organizáciu spoločensky prospešných aktivít a informačnú podporu zameranú na možnosti zapojenia študentov do aktivít v oblasti bezpečnosti. „Oceňujem a vítam, že sa naši študenti chcú zapájať do aktivít Národných obranných síl. Pre študentov študijného odboru Bezpečnostné vedy to zároveň predstavuje možnosť získať kredity v rámci štúdia,“ uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil.
