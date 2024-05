Možnú podobu námestia v Chorvátskom Grobe ukáže architektonická súťaž

Chorvátsky Grob 13. mája (TASR) - Bezpečnejší, no zároveň atraktívnejší verejný priestor má v budúcnosti priniesť revitalizácia Námestia Josipa Andriča v Chorvátskom Grobe. Modely možnej obnovy predstaví verejná architektonická súťaž, v ktorej prijímajú návrhy do konca mája. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke Slovenskej komory architektov (SKA) a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Cieľom je nájsť nové funkčné a na bezpečnosť orientované námestie, ktoré poskytne priestory na spoločenské a kultúrne podujatia," uvádza obec ako vyhlasovateľ v súťažnom zadaní. Úlohou pre architektov je tiež nájsť spôsob znížiť dopravnú záťaž v centrálnom priestore.



Návrhy možno podávať do 30. mája, hodnotiť ich bude odborná porota, pričom výsledky majú byť zverejnené do 14. júna. V druhej polovici júna majú návrhy predstaviť i v rámci verejnej prezentácie. V súťažných podmienkach sú predpokladané investičné náklady na revitalizáciu námestia vyčíslené na 3.240.000 eur bez DPH. Súťaž slúži na overenie predpokladaných nákladov a bude slúžiť ako indikátor na ich prípadnú aktualizáciu.



Chorvátsky Grob sa nachádza v blízkosti Bratislavy, okrem vyše 7000 rezidentov žije v obci výrazná skupina ľudí bez trvalého pobytu.