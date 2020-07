Mozzarella za 95.000 eur miesto Francúzska skončila v obci Dolný Štál

Dolný Štál 28. júla (TASR) – Polícia na základe operatívnych poznatkov preverila sklad v obci Dolný Štál v okrese Dunajská Streda a našla v ňom 29 paliet syra mozzarella. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



V rámci konania a v súčinnosti s Národnou ústredňou Interpol policajti identifikovali majiteľa chýbajúceho tovaru. "Zistili, že syrový výrobok naložili do kamióna v Českej republike v meste Klatovy, odkiaľ mal poputovať do Francúzska, kam však nedorazil. Spoločnosti z Francúzska vznikla krádežou tovaru škoda 95.000 eur," uviedla polícia.



Po páchateľoch tejto tzv. fantómovej prepravy polícia intenzívne pátra, stopa zatiaľ vedie do Srbska. "Splnomocnenec poškodenej firmy bol osobne prítomný pri vrátení ukradnutého tovaru. Potešila jeho pochvala za profesionálny prístup, keďže v takýchto prípadoch je nájdenie tovaru a jeho vrátenie majiteľom pomerne ojedinelé," doplnila polícia.