Vyčlenili 100 miliónov eur na pracovné miesta v sociálnych podnikoch

Sedliská 13. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) vyčlenilo 100 miliónov eur na vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom sociálnych podnikov. Na hrade Čičva v obci Sedliská v okrese Vranov nad Topľou o tom v piatok informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že predlohou pre zamestnávanie ľudí evidovaných na úradoch práce bude projekt Ľudia a hrady.



Minister tiež zdôraznil, že v rámci projektu zamestnávajú ľudí, ktorí by inak zostali nezamestnaní. "Z tohto počtu 450 zamestnancov je väčšina rómskej komunity, ktorým patrí moje veľké poďakovanie," doplnil.







Projekt zahŕňa rekonštrukciu 31 kultúrnych pamiatok a jeho realizácia začala v marci tohto roka a ukončenie je plánované na december budúceho roka. Na projekt je vyčlenených 12,5 milióna eur, z čoho už bolo vyplatených 3,5 milióna eur v dvoch kvartálnych splátkach.



Na hrade Čičva v tejto sezóne pracuje osem zamestnancov, uviedol starosta Sedlísk Matej Sabol, pričom väčšina z nich sú Rómovia. "Majú chuť pracovať a stále sa ma pýtali, kedy už začneme a kedy nám pomôžete? Je veľmi dôležité, aby sme im pomohli získať pracovné návyky. Cestovať ďaleko za prácou je pre nich neefektívne a finančne nezmyselné, ale tu sú blízko svojich rodín a dokážu si zarobiť peniaze," dodal.



Po vzore tohto projektu vyčlenilo ministerstvo 100 miliónov eur na vytváranie pracovných miest prostredníctvom rôznych projektov, najmä v sociálnych podnikoch. Cieľom je podľa ministra vytvárať udržateľné pracovné príležitosti, najmä pre dlhodobo nezamestnaných a nízko kvalifikovaných ľudí. "V spolupráci s inými ministerstvami dodáme technológie a rôzne zákazky pre sociálne podniky. Veľa práce je napríklad v lese. My založíme sociálny podnik v regióne a štátne lesy dajú tomu sociálnemu podniku zákazku, a tam budú pracovať nízko kvalifikovaní alebo dlhodobo nezamestnaní ľudia," spresnil Tomáš.



Rezort práce zároveň pracuje na revízii eurofondov s cieľom získať ďalších 200 miliónov eur na rozšírenie programu. Sociálne podniky budú vytvárať samosprávy a pilotné projekty sociálnych podnikov plánujú predstaviť do konca tohto roka.



"Ako som už avizoval pred letom, ľudia, ktorí odmietnu vhodnú pracovnú ponuku, môžu prísť o dávky v hmotnej núdzi. Naša úloha je vytvárať pre nich pracovné príležitosti, čo projekt Ľudia a hrady jasne demonštruje," uzavrel Tomáš.