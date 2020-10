Prievidzské Zariadenie pre seniorov porušilo ustanovenia Ústavy SR

Prievidza 22. októbra (TASR) - Zariadenie pre seniorov (ZpS) v Prievidzi sa malo dopustiť porušení ustanovení Ústavy SR, zákona o sociálnych službách, vnútorných dokumentov a záväzkov z uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Vyplýva to z dohľadu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý vykonali zamestnanci rezortu na základe podnetu ešte v máji tohto roka. Zariadenie, ako aj samospráva situáciu riešia a prijímajú opatrenia, v ZpS podľa nich dohľad nepotvrdil údajné medializované týranie klientov.



Ministerstvo pri dohľade zistilo napríklad nedostatky pri ubytovaní klientov, tiež podľa neho nebolo dostatočne preukázané plnenie potrebných kvalifikačných predpokladov niektorých zamestnancov na vykonávanie pracovných odborných činností v oblasti sociálnych služieb, ako TASR ďalej informovala hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Zariadenie pre seniorov podľa nej nesplnilo ani podmienku bezbariérovosti, poskytovateľ používal zábrany na lôžko či v zariadení dochádzalo k nesprávnej manipulácii s klientom.



Výsledným materiálom bol protokol o výsledku dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, ktorý vrátane jeho súčastí rezort prerokoval so štatutárnym zástupcom poskytovateľa. „V zápisnici o prerokovaní protokolu bolo preto štatutárnemu zástupcovi uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich ministerstvu. Určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky, predložiť orgánu výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,“ priblížila ďalej Rovenská. ZpS má tiež podľa nej uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.



„Dostali sme protokol o kontrole, k nemu sme dodali naše námietky. Tých bolo 27, z toho 13 námietok nám bolo akceptovaných. Na základe ďalších zistení sme prijali 30 opatrení, ktoré zavádzame do praxe, a následne budeme posielať na ministerstvo správu o ich plnení,“ reagoval riaditeľ ZpS v Prievidzi Richard Fodor.



Kontrola z ministerstva podľa neho nepotvrdila týranie v ZpS, riaditeľ ZpS ešte v apríli tohto roka podal trestné oznámenie, ktorým sa polícia zaoberá. „Nechceme zľahčovať žiadne zo zistení. Samozrejme, sú tam i zistenia o formálnych nedostatkoch, ktoré nemajú dosah na poskytovanie kvality sociálnych služieb. Ale sú tam i také, ktoré majú dosah na poskytovanie služieb a ich kvalitu, preto sme v komunikácii s Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb,“ vyhlásil hovorca mesta Michal Ďureje. Z tejto komunikácie sa samospráva podľa neho rozhodla vykonať audit a supervízie v sociálnych službách. „Tieto veci z pohľadu odbornej autority by mali byť realitou v najbližších dňoch,“ doplnil.



Ministerstvo v rámci vecnej pôsobnosti postúpilo zistenia na ďalšie konania vecne príslušným inštitúciám, a to Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Trenčíne, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako registračnému miestu poskytovateľa. Zistenia postúpilo i zriaďovateľovi poskytovateľa, mestu Prievidza, na ďalšie konanie v rámci jeho vecnej pôsobnosti, dodala hovorkyňa.



„V každom jednom zariadení na Slovensku, a tým nechcem dehonestovať sociálnych pracovníkov, sú obdobné problémy. V každom jednom zariadení majú svoje problémy, lebo sa starajú o ľudí s rôznymi problémami. Tieto systémovo skutočne nie sú vyriešené a dotiahnuté do konca,“ skonštatoval Fodor.



Situáciou v prievidzskom ZpS sa zaoberajú i orgány činné v trestnom konaní, na ktoré sa okrem riaditeľa obrátili i ďalšie osoby. Rovnako tak komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá má výsledky svojej kontroly predložiť v najbližšom období.