V L. Mikuláši môžu mrazivé dni a noci bezdomovci tráviť v nocľahárni

Liptovský Mikuláš 7. februára (TASR) - Ľudia bez domova v Liptovskom Mikuláši môžu aktuálne mrazivé dni a noci tráviť v nocľahárni nonstop. Túto noc v nej napriek tomu prespali len štyria bezdomovci. Potvrdila to hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková s tým, že v meste ich evidujú približne 40, najviac mužov.



Kapacita nocľahárne v Hlbokom je 12 lôžok, z toho sú štyri pre ženy a osem pre mužov. "V meste je okrem nocľahárne v Hlbokom aj útulok pre ľudí bez prístrešia na Nábreží, jeho zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. V prípade, že by sa naša nocľaháreň naplnila, máme dohodu so Slovenským Červeným krížom (SČK) sprístupniť pre ľudí bez domova v mrazivom počasí aj ich priestory," priblížila hovorkyňa.



Nocľaháreň v Hlbokom, ktorej zriaďovateľom je mesto, môžu bezdomovci využívať celoročne. K dispozícii tam majú stredisko osobnej hygieny a práčovňu, môžu sa osprchovať a oprať si bielizeň. V bežnej prevádzke je otvorená od 18.00 do 8.00 h, v mimoriadnych situáciách nonstop. "Chvíle v nocľahárni si môžu skrátiť pozeraním televízie, čítaním literatúry a časopisov alebo hraním spoločenských hier," uviedla Čapčíková.



K teplému jedlu sa môžu bezdomovci celoročne počas pracovných dní dostať v budove SČK. Podľa hovorkyne sa tam môžu najesť a zobrať si potraviny aj so sebou.