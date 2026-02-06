< sekcia Regióny
MRAZIVÝ NÁLEZ: Počas triedenia odpadu našli dva granáty
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 6. februára (TASR) - Dva granáty v priebehu dvoch dní objavili v Dubnici nad Váhom pracovníci zariadenia na zber a triedenie komunálneho odpadu. Na mieste zasahovali pyrotechnici. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
V utorok (3. 2.) pracovníci objavili v odpade predmet podobajúci sa ručnému granátu. Pyrotechnik potvrdil, že ide o ručný granát. Zapaľovač bol cvičný a telo granátu neobsahovalo trhavinu. O deň neskôr našli na rovnakom mieste pracovníci delostrelecký granát do mínometu z druhej svetovej vojny. Telo granátu neobsahovalo prachovú náplň ani trhavinu a zapaľovač bol nefunkčný.
„V oboch prípadoch miesto nálezu do príchodu pyrotechnika riadne zabezpečovali hliadky polície a boli vykonané všetky bezpečnostné opatrenia. Iná munícia sa na mieste už nenašla. Pyrotechnik vykonal bezpečnostné opatrenia a následne granáty previezol do muničného trezoru v Trenčíne,“ doplnila hovorkyňa s tým, že nikto neutrpel zranenie.
