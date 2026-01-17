< sekcia Regióny
MŔTVE TELO: Polícia našla muža v priekope na Lamačskej ceste
Informáciu o náleze tela prijala polícia v sobotu krátko po 9.15 h.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Polícia vyšetruje úmrtie muža neznámej totožnosti, ktorého telo našli v priekope na Lamačskej ceste v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Policajti aktuálne vykonávajú úkony súvisiace s nálezom tela muža doposiaľ neznámej totožnosti. Presné príčiny, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu muža, budú predmetom vyšetrovania,“ skonštatoval Szeiff.
