MŔTVE TELO PRED OBCHODOM: Našli ho v Nových Zámkoch
Hovorkyňa doplnila, že na mieste nevedeli zistiť príčinu smrti, a tak bola nariadená pitva.
Autor TASR
Nové Zámky 23. novembra (TASR) - Pri obchodnom dome v Nových Zámkoch bola v nedeľu dopoludnia nájdená osoba bez známok života. Ako pre TASR uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková, na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie.
„Keďže však na mieste nevedel určiť presnú príčinu smrti, nariadil vykonať pitvu. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ doplnila hovorkyňa.
