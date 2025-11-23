Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 23. november 2025Meniny má Klement
< sekcia Regióny

MŔTVE TELO PRED OBCHODOM: Našli ho v Nových Zámkoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hovorkyňa doplnila, že na mieste nevedeli zistiť príčinu smrti, a tak bola nariadená pitva.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nové Zámky 23. novembra (TASR) - Pri obchodnom dome v Nových Zámkoch bola v nedeľu dopoludnia nájdená osoba bez známok života. Ako pre TASR uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková, na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie.

Keďže však na mieste nevedel určiť presnú príčinu smrti, nariadil vykonať pitvu. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ doplnila hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?