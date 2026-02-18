< sekcia Regióny
MŔTVY MUŽ PRI KOSTOLE V BRATISLAVE: Prípadom sa zaoberá polícia
Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Lekár, žiaľ, u muža konštatoval úmrtie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. februára (TASR) - Na Riazanskej ulici v Bratislave našli v stredu pri kostole muža bez známok života. Pre TASR to potvrdila zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Martina Frőhlich Činovská. Prípadom sa zaoberá polícia.
„Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Lekár, žiaľ, u muža konštatoval úmrtie,“ uviedla Frőhlich Činovská.
Ako pre TASR priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff, prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III.
„Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Lekár, žiaľ, u muža konštatoval úmrtie,“ uviedla Frőhlich Činovská.
Ako pre TASR priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff, prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III.