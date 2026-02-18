Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Regióny

MŔTVY MUŽ PRI KOSTOLE V BRATISLAVE: Prípadom sa zaoberá polícia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Lekár, žiaľ, u muža konštatoval úmrtie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. februára (TASR) - Na Riazanskej ulici v Bratislave našli v stredu pri kostole muža bez známok života. Pre TASR to potvrdila zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Martina Frőhlich Činovská. Prípadom sa zaoberá polícia.

„Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Lekár, žiaľ, u muža konštatoval úmrtie,“ uviedla Frőhlich Činovská.

Ako pre TASR priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff, prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

KOMENTÁR J. HRABKA: Novela zlá a horšia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo