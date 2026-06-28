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MŔTVY MUŽ: V jazere Draždiak v Bratislave našli telo bez známok života

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Policajti v tejto súvislosti apelovali na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní.

Autor TASR
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Bratislava 28. júna (TASR) - V jazere Draždiak v Bratislave našli v nedeľu telo 86-ročného muža bez známok života. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Na linke 158 sme prijali krátko pred 12.00 h oznámenie o nezvestnosti 86-ročného návštevníka prírodného kúpaliska Draždiak. Na miesto sa dostavili príslušníci Poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru, ako aj Hasičského a záchranného zboru, ktorí z vodnej plochy jazera vytiahli telo nezvestného muža bez známok života,“ spresnil.

Policajti v tejto súvislosti apelovali na verejnosť, aby pri návšteve vodných plôch boli opatrní. „Nepreceňujte svoje sily a schopnosti a nepožívajte v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ zdôraznili.
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