MŠ Alexyho sa stala prvou technickou škôlkou v Nitre

Nitra 4. novembra (TASR) - Materská škola (MŠ) Alexyho v Nitre sa zapojila do projektu, ktorého cieľom je podporiť technické myslenie, tvorivosť a manuálne zručnosti detí. Ako informovala radnica, garantkou projektu, ktorý prináša deťom technické vzdelanie, je bývalá premiérka Iveta Radičová.



Mesto Nitra s ňou a jej partnermi podpísalo memorandum o spolupráci. MŠ Alexyho následne získala od dvoch firiem finančnú podporu vo výške 2216 eur. "Za tieto peniaze škôlka kúpila technické stoly a náradie do všetkých piatich tried. MŠ Alexyho sa tak stala prvou technickou škôlkou v meste i v celom regióne. O projekt už prejavili záujem aj ďalšie škôlky v Nitrianskom kraji," uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Projekt využíva viac ako 120 vypracovaných modulov, ktoré sa neustále dopĺňajú. Za viac ako desaťročie sa doň na Slovensku zapojili desiatky škôlok, nitrianska MŠ Alexyho je päťdesiatou v poradí. Podľa expremiérky jej nápad na projekt vnukli vysokoškolskí študenti. "Hovorili, že nestačí budovať vzťah k prírodným vedám u starších žiakov, potrebné je zaujať technikou už najmenšie deti. Ide o to, aby nechápali matematiku ako niečo mimo ich života, ale ako totálnu súčasť každodennosti. Veď počítame stále, či sa nám to páči alebo nie. Chceme, aby deti nevnímali matematiku a techniku ako strašiakov," skonštatovala Radičová.