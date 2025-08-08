< sekcia Regióny
Škôlka v Dubnici nad Váhom otvorí triedu pre dvojročné deti
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 8. augusta (TASR) - Pomôcť rodičom skĺbiť starostlivosť o dieťa s pracovnými povinnosťami je hlavným cieľom otvorenia triedy pre dvojročné deti v Dubnici nad Váhom. Radnica ju otvorí začiatkom nového školského roka. Informoval o tom Ľubomír Bobák z kancelárie primátora mesta.
Materská škola (MŠ) Centrum II otvára triedu s kapacitou 18 miest pre deti od dvoch rokov veku. K tomuto kroku pristúpila na základe zvyšujúceho sa dopytu zo strany rodičov, ktorí po materskej či rodičovskej dovolenke nastupujú do práce a hľadajú pre svoje dieťa bezpečné a podnetné prostredie.
„Mnohí rodičia dnes čelia neľahkej situácii. Chcú sa popri rodine venovať aj kariére alebo sa musia do práce z rôznych dôvodov vrátiť skôr ako ich dieťa dovŕši vek potrebný pre prijatie do materskej školy. Môže ísť napríklad aj o ekonomickú nevyhnutnosť, a preto hľadajú spôsob ako zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o svoje dieťa. Práve týmto rodičom chceme vyjsť v ústrety,“ vysvetlil primátor Peter Wolf.
Rodičia a zákonní zástupcovia môžu dieťa prihlásiť do 28. augusta, výchovno-vzdelávací proces sa začne prvým dňom školského roka 2025/2026.
