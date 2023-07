Materská škola v Štúrove zostane zachovaná, poslanci zmenili názor

Štúrovo 4. júla (TASR) - Prevádzka Materskej školy (MŠ) s vyučovacím jazykom maďarským na Lipovej ulici v Štúrove bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku. Mestskí poslanci zrušili svoje rozhodnutie z júna tohto roka pozastaviť prevádzku škôlky od školského roka 2023/2024 a premiestniť triedy do ďalších dvoch materských škôl na území mesta. Rozhodnutiu zrušiť prijaté uznesenie o pozastavení prevádzky materskej školy na Lipovej predchádzali aj protesty rodičov.



Uznesenie o pozastavení prevádzky MŠ prijali mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva 27. júna. Dôvodom bola potreba reorganizácie materských škôl v rámci úsporných opatrení mesta. Od školského roka 2023/2024 malo byť 23 detí umiestnených do MŠ Družstevný rad a 24 detí do MŠ Bartókova.



Na rozhodnutie poslancov reagovali rodičia detí protestom pred budovou mestského úradu. Za zrušením jedinej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským videli ekonomické záujmy, nevylučovali však ani národnostné motívy. O uvoľnené priestory materskej školy bezprostredne po informácii o potrebe reštrukturalizácie škôlok požiadalo mesto súkromné sociálne zariadenie pre seniorov Humanitné združenie Ľudské srdce, ktoré má záujem rozšíriť svoje priestory.



Primátor Eugen Szabó skonštatoval, že o potrebe reorganizácie škôlok hovorili mestskí poslanci už v závere minulého roka pri schvaľovaní rozpočtu mesta. Práve zlúčenie niektorých škôlok prichádzalo do úvahy ako jedno z úsporných opatrení, čo poslanci podporili. Mesto preto spravilo analýzu a pripravilo možné riešenia. Súčasný stav považuje za neudržateľný.



Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 3. júla poslanci v júni prijaté uznesenie zrušili. Napriek tomu pripustili, že ekonomická situácia mesta nie je dobrá a bude sa naďalej zhoršovať. "Vyhliadky do budúcnosti sú stále horšie. Do budúcnosti budeme musieť nájsť riešenie, hľadajme preto alternatívu, kde zostane celistvosť škôlok zachovaná, no pôjdu do iných priestorov," skonštatovala zástupkyňa primátora Dominika Blaháková.