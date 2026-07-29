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MŠ na Morovnianskej ceste v Handlovej prejde komplexnou rekonštrukciou
Práce na investícii vo výške 1,5 milióna eur by sa tak podľa nej mohli začať už koncom prázdnin.
Autor TASR
Handlová 29. júla (TASR) - Elokované pracovisko Materskej školy (MŠ) na Morovnianskej ceste v Handlovej prejde komplexnou rekonštrukciou za približne 1,5 milióna eur. Obnova objektu škôlky prinesie zvýšenie jeho energetickej efektívnosti. S prácami začne mesto na konci leta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Mesto Handlová administruje posledné zmluvné kroky, po ktorých bude nasledovať protokolárne odovzdanie staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi,“ spresnila Paulínyová.
Práce na investícii vo výške 1,5 milióna eur by sa tak podľa nej mohli začať už koncom prázdnin. „Veľkú časť investície vo výške približne 1,1 milióna eur bude mesto hradiť z úverových zdrojov, zvyšnú časť samospráva získala z Fondu na spravodlivú transformáciu prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ priblížila.
Pracovisko MŠ sa nachádza na najväčšom sídlisku v Handlovej a navštevuje ho najviac detí. Projekt prinesie zníženie energetickej náročnosti objektu, počíta so zateplením budov, s rekonštrukciou interiéru a vnútorných rozvodov, novým oplotením. Súčasťou rekonštrukcie bude i zmena vnútornej dispozície objektu, výmena vnútornej elektroinštalácie, vnútorných svietidiel a zásuviek, radiátorov a hydraulického vyregulovania systému, potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie. Mesto zabezpečí i nové zdravotechnické predmety, úpravu a návrh nových spevnených plôch, úpravu povrchového odvedenia dažďovej vody a debarierizáciu detských pavilónov.
„Mesto Handlová administruje posledné zmluvné kroky, po ktorých bude nasledovať protokolárne odovzdanie staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi,“ spresnila Paulínyová.
Práce na investícii vo výške 1,5 milióna eur by sa tak podľa nej mohli začať už koncom prázdnin. „Veľkú časť investície vo výške približne 1,1 milióna eur bude mesto hradiť z úverových zdrojov, zvyšnú časť samospráva získala z Fondu na spravodlivú transformáciu prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ priblížila.
Pracovisko MŠ sa nachádza na najväčšom sídlisku v Handlovej a navštevuje ho najviac detí. Projekt prinesie zníženie energetickej náročnosti objektu, počíta so zateplením budov, s rekonštrukciou interiéru a vnútorných rozvodov, novým oplotením. Súčasťou rekonštrukcie bude i zmena vnútornej dispozície objektu, výmena vnútornej elektroinštalácie, vnútorných svietidiel a zásuviek, radiátorov a hydraulického vyregulovania systému, potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie. Mesto zabezpečí i nové zdravotechnické predmety, úpravu a návrh nových spevnených plôch, úpravu povrchového odvedenia dažďovej vody a debarierizáciu detských pavilónov.