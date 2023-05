MŠ na Šuňavcovej v Bratislave bude v prevádzke aj v ďalší školský rok

Bratislava 26. mája (TASR) - Prevádzka materskej školy (MŠ) na Šuňavcovej ulici v bratislavskom Novom Meste bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku. Mestská časť totiž posunula jej plánovanú rekonštrukciu o rok. TASR o tom informovala Veronika Bauch z úseku komunikácie novomestského miestneho úradu.



"V podobe, v akej bol projekt v minulosti pripravovaný, dnes už nedáva zmysel a nereaguje na dnešné normy. Máme teraz čas v pokoji pripraviť nielen projekt rozšírenia kapacít, ale aj rozmiestnenie škôlkarov počas samotnej rekonštrukcie," skonštatoval starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



Škôlkari tak nebudú musieť byť rozdelení do susedných materských škôl, a škôlky na Šuňavcovej, Legerského a Pionierskej ulici môžu prijímať deti aj na nadchádzajúci školský rok. Prihlášky prijímajú do konca mája. Zákonní zástupcovia, ktorí už podali žiadosti o umiestnenie do iných škôlok, môžu tieto žiadosti vziať späť.



Žiadosti o umiestnenie dieťaťa do materskej školy môžu rodičia podávať elektronicky, poštou alebo osobne v budove konkrétnej materskej školy.